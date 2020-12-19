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Köpek saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde köpek saldırısı neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpek saldırısı neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karaca, tedavi altına alındı.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde ormanlık alanında köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı halde mahalle muhtarı Musa Yener ve vatandaşlar buldukları karacaya ilk müdahalesini yaparak durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı karacayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti. Yaralı karaca tedavi altına alındı


Karacanın hayatını kurtardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Beylerbeyi Mahallesi Muhtarı Musa Yener,” Köpeklerin saldırısında kurtardığımız karacayı İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu ve Akçova İşletme Şefi Mine Daştemur ile irtibata geçerek Ormanya'ya teslim edilmesini sağladık. Karaca Ormanya'da veteriner hekimler tarafından muayene ve tedavi edildi. Bugün bir can kurtarmaya sebep olduğumuz için Allah'a şükür çok mutluyuz, hayvanı sevmeyen insanı sevemez” dedi.

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