Köpek saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi yüksekten düşüp yaralandı

Kocaeli'de saldırıya uğradığı köpeklerden kaçarken 3 metre yükseklikten düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi başını beton zemine çarparak ağır yaralandı. Olayın ardından yoğun bakıma alınan gencin bilincinin açıldığı, beyin cerrahi servisine alınacağı öğrenildi.

Olay, 9 Haziran Cuma akşamı 23.00 sıralarında İzmit ilçesi Umuttepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Radyo Televizyon Sinema bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Lokman Emre Yurtsever, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken istinat duvarına çıkan Yurtsever, 3 metre yükseklikteki duvardan atlayarak başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan genç, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan gencin bugün bilincinin açıldığı ve beyin cerrahi servisine alınacağı öğrenildi.