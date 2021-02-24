Köpekten korkup çıktığı ağaçtan itfaiye indirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evden kaçarak indiği sokakta köpekten korkunca çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İzmit ilçesi Pertev Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçarak sokağa çıkan kedi, cadde üzerinde sokak köpekleriyle karşılaşınca korkarak bir ağaca çıktı. Cami önündeki çam ağacına çıkan kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile ağaca ulaşarak kediyi kurtardı. İtfaiye erinin kucağında yere inen kedi, sahibine teslim edildi. Evden kaçan kedisine kavuşan vatandaş, yardımları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.