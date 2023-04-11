Köprü manzaralı seyir terası

Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar, hem Osmangazi Köprüsü'nün hem de İzmit Körfezi'nin manzarasını izleyebilecek.

Parklardan mesire alanlarına, millet bahçelerinden seyir terasına kadar kent geneline pek çok yeni sosyal donatılar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir, Dilovası ilçesinde inşa ettiği seyir terasında son rötuşları yapıyor. Dilovası'nda yaşayan vatandaşların aileleri ile keyifli bir zaman geçirmelerini sağlayacak olan köprü manzaralı seyir terasında işlerin yüzde 99'u tamamlandı.

Diliskelesi Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alanda hizmet verecek olan seyir terasının bin 390 metrekaresi sert zemin, 315 metrekaresi ise yeşil alan olarak oluşturuldu. Dilovası'nın yaşam kalitesini artıracak projede daha önce kafeterya binası ve çocuk parkı inşa edilmişti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri son olarak alanın çimlendirme ve düzenleme çalışmasını tamamladı. Lavabo, klozet ve musluk gibi yapılarda kullanılan ürünlerin genel adı olan vitrifiyelerin montajı yapıldıktan sonra kafeterya binası açılışa hazır hale gelecek.

Restoran ve kafe hizmeti verecek olan seyir terasında vatandaşlar, içeceklerini yudumlarken hem Osmangazi Köprüsü'nün hem de İzmit Körfezi'nin manzarasını izleyebilecek.