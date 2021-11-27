Köprüden düştü, sonrası facia

Kocaeli'de köprüden atlayan gence çarpmamak için ani fren yapan iki tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, köprüden düşen ve üstünden araç geçen genç ise hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti halkevi mevkiinde meydana geldi. M.Ü. (22) isimli genç, Adnan Menderes üst geçidinden yola atladı. Araç sürücüleri, şahsı ezmemek için ani fren yaptı. Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte A.C. yönetimindeki 41 DV 150 plakalı Mercedes marka tır, önünde Duran T. K. idaresindeki demir yüklü 41 HT 050 plakalı Scanıa marka tıra arkadan çarptı. A.C. tırda sıkışırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tır sürücüsü A. C.'yi sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken köprüden düşen ve üstünden araç geçen M.Ü. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.