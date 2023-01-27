Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu, Kore gazilerinin ayağına geldi

Kocaeli'de Kore gazileriyle bir araya gelen Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo-Sung Lee, “Kore ile Türkiye arasındaki uzak mesafeye rağmen, sizlerin Kunu-ri ve Kumyangjang-ri muharebelerinde gösterdiğiniz yiğit mücadeleniz sayesinde bugün Kore, dünyada özgürlük, barış ve refaha katkıda bulunan global bir merkez ülke olarak yükselmeyi başarabilmiştir” dedi.

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo-Sung Lee, Kocaeli'deki Kore Savaşı gazileriyle bir araya geldi. Lee, Güney Kore'nin bugün özgürlük, refah ve barışa katkıda bulunan global merkez bir ülke olmasını savaşta destek veren Türklerin mücadelesiyle yakından alakası olduğunu belirtti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluğun sık sık altı çizildi. Savaşın yaşandığı günlere dair bir video da hep beraber izlendi. Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Sağlık ve görüşmeye katılan Kore gazisi Türkler de süreç boyunca sürekli Güney Korelilerden ahde vefa gördüklerini ve dostluğun her daim baki olduğunu belirtti. Başkonsolos Woo-Sung Lee'ye görüşmenin sonunda plaket takdim edildi.

“Yiğit mücadeleniz sayesinde bugün Kore global bir merkez ülke olarak yükselmeyi başarabilmiştir”

Kardeş ülke olmalarının daha da sağlamlaştığını ifade eden Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo-Sung Lee, “Bu sene, Kore Savaşı Ateşkesi'nin 70. yıl dönümü olması nedeniyle anlamlı bir senedir. Kore ile Türkiye arasındaki uzak mesafeye rağmen, sizlerin Kunu-ri ve Kumyangjang-ri muharebelerinde gösterdiğiniz yiğit mücadeleniz sayesinde bugün Kore, dünyada özgürlük, barış ve refaha katkıda bulunan global bir merkez ülke olarak yükselmeyi başarabilmiştir. Kore ve Türkiye 1957 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından, 2012 yılında stratejik ortaklık kurulması ve 2013'te Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi gibi kurumsal temeller aracılığıyla kardeş ülke olarak dostane ve işbirlikçi ilişkilerini sağlamlaştırmıştır” diye konuştu.

“Kore halkı ve hükümetleri ahde vefayı asla bırakmayarak dostlarını hiçbir zaman unutmadılar”

Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Sağlık ise, “Bundan 73 yıl önce emperyalist güçlerin Güney Kore topraklarını işgal etmesi neticesinde Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine Kore halkının bağımsızlığı için 5 bin 500 kişilik bir tugayımızı Kore'ye gönderen yüce Türk Milleti ile Kore halkının dostluk temelleri o günlerde atılmıştı. 30 günlük bir gemi yolculuğundan sonra bilmedikleri bir coğrafyada dostları için kendi vatanlarını korur gibi savaşan vatan kahramanları için Kore halkı ve hükümetleri ahde vefayı asla bırakmayarak dostlarını hiçbir zaman unutmamışlardır. 890 can kardeşinden bir kısmını Kunuri'de, bir kısmını Pusan'daki şehitlikte bırakan, bir kısmı da kaybolan bu kahramanlardan 21 bin 212 kişi sağ salim ülkemize dönmüşlerdir. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 730 civarında yaşayan Kore gazimizden birkaçı da şu anda bugün sizlerle beraberler” sözlerini kaydetti.