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Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'ne sentetik çim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha çimini yenileyecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her dalına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede amatör spora ve sporculara destek veren Büyükşehir Belediyesi, sporcuların kullandığı alanların da onarımını gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan saha yenilenecek. Kompleks içerisinde bulunan 5 bin 930 metrekarelik alandaki çim kaldırılarak yerine sentetik çim serilecek. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı.

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