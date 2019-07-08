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Körfez asansörlerine sıkı takip

Körfez Belediyesi ekipleri 2019’un ilk 6 ayında 407 asansör denetimden geçirilirken, kusurlu bulunan asansörler ise mühürlendi.

Körfez Belediyesi ekipleri 2019'un ilk 6 ayında 407 asansör denetimden geçirilirken, kusurlu bulunan asansörler ise mühürlendi.


Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki asansörlerin denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığı açısında önemli olan denetimler kapsamında 2019'un ilk 6 aylık periyodunda 407 asansör denetim altına alındı. Güvensiz, kusurlu bulunan asansörde yasal süresi içerisinde uygundur etiketi alamayanlar mühürlenerek hizmetten men edildi.


Denetime tabi tutulan 407 asansörden 37 asansöre kırmızı, 93 asansöre sarı, 94 asansöre yeşil ve 183 asansöre de mavi etiket vuruldu. Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından denetimler ilçe genelinde sürecek” ifadelerine yer verildi.

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