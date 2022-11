Körfez Belediye Başkanı Söğüt, BBP ilçe başkanı ile görüş alışverişinde bulundu

BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve yönetimiyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, "Her gün gelişen ve güzelleşen bir ilçeyiz. İlçedeki ulaşım aksını her gün genişletirken, sosyal yaşam alanlarını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çoğaltıyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve yönetimini ziyaret etti. Başkan yardımcısı İbrahim Çırpan'ın da katıldığı ziyaret dolayısıyla teşekkür eden ilçe başkanı Bayram Kurtaran, "Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler de görüyoruz ki Körfez için gerçekten 7/24 görevinin başında. Bizim ilettiğimiz konulara da hassasiyetle yaklaşıyor. Bu da Cumhur ittifakının ruhunun ne kadar sağlam olduğunun göstergesi" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Cumhur İttifakının birlikteliğine vurgu yaparak, "Körfez'de de Türkiye genelinde yakalanan uyumunun en güzel örneklerinden birini görebiliyoruz. Bu anlamda ittifak ortaklarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz de bu güçle Körfezimize en iyi şekilde hizmet etmek adına gecemizi gündüzümüze katarak ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Amacımız Körfez'de her vatandaşımızın mutlu bir şekilde yaşayabileceği, güzel bir ilçe oluşturmak. Her gün gelişen ve güzelleşen bir ilçeyiz. Kent kuzeye doğru büyürken, bu doğrultuda da adımlar atıyoruz. İlçedeki ulaşım aksını her gün genişletirken, sosyal yaşam alanlarını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çoğaltıyoruz" dedi.