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Körfez Belediyesi bin 950 kilo atık topladı

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında sıfır atık projesi kapsamında bin 950 kilo atık pil topladı.


Sıfır atık konusunda ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki okullar, muhtarlık binaları, kamu binaları, cami, market gibi yerlere yerleştirilen atık pil kutuları düzenli olarak topluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık ekipleri tarafından alınan atık piller Atık Getirme Merkezimize getiriliyor ve oradan da Atık Pil Geri dönüşüm tesisine iletiliyor. Geri dönüşüm tesislerinde pillerin içerisindeki değerli metaller geri kazanılıyor. Ekipler, 2020 yılında sıfır atık projesi kapsamında bin 950 kilo atık pil toplayarak, çevreye katkı sağladı.

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