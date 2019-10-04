Körfez Belediyesi, binasını özel gereksinimli çocuklar için verdi

Körfez Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocukların eğitiminde kullanılmak adına Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen okul binasında tadilat çalışmaları için ihale yapıldı.

Körfez Belediyesi, özel gereksinimli çocukların eğitiminde kullanılmak adına belediyeye ait binayı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etti. Mevcutta da okul olarak kullanılan bina için geçtiğimiz günlerde tadilat ihalesi gerçekleştirildi. Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak hizmet verecek olan okulda, 15 derslik yer alacak. Her sınıf 4-5 kişilik olarak oluşturulacak. Derslikler dışında özel çocuklara uygulamalı eğitimin verileceği uygulama evi, rehberlik sınıfları ve sağlık odası da olacak. Ayrıca spor salonu da düzenlenecek ve çocukların spor yapması için gerekli olanaklar oluşturulacak. Bir adet laboratuvarın da yer alacağı okul içerisinde öğretmenler ve idari kısım için odalar da düzenlenecek.

Okul binasının özel gereksinimli çocuklar için düzenleneceğini belirten Başkan Şener Söğüt, “Daha önce okul olarak kullanılan bir binaydı. Özel gereksinimli çocuklarımıza eğitim hizmetini en iyi şekilde vermesi adına Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ettik ve tadilat için çalışma başlattık. İhalesini yaptık. Süreç tamamlanır tamamlanmaz çalışmalar başlayacak” dedi.