Körfez Belediyesi, Çat Belediyesi ile kardeş oldu

Körfez Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında, Erzurum Çat Belediyesi ile kardeş belediye olunması oy birliği ile kabul edildi.

Körfez Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda, Erzurum Çat Belediyesi ile kardeş belediye olunması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Şener Söğüt, "Çat Belediye'mizden de kültür anlamında, tarih ve dostluk anlamında birçok şey alacağız" dedi.

"Hızlı bir şekilde tesisleri yapacağız"

Hereke Yıldızspor'un bu sene Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmayacak olmasıyla ilgi açıklama yapan Başkan Şener Söğüt, "Geçtiğimiz sene güzel bir tesisimiz olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama tesis olmayınca her şey daha kötü bir hal alıyor. BAL Ligi mücadele olarak ve kalite olarak adeta 3. Lig gibi. Tek farkı 3. Lig'te takımların geliri var BAL Ligi'nde yok. Bizler desteği devam ettirsek de tesis olmayınca sonuç yine kötü olacaktır. "Gençlerimizle bir takım kurup lige katılalım, bunu değerlendirelim" dedik. Kulüp yöneticileri de averaj takımı durumuna düşmek istemediklerini söylediler. Biz tesislerle ilgili bu dönem ağırlığımızı verelim dedik. Yöneticilerle bir araya geldiğimizde "lige katılmayalım" dediler. Ben de yönetim olarak aldıkları karara saygı duydum. Hızlı bir şekilde tesisleri yapacağız" dedi.

Kulüp Başkanı Faruk Denli de meclis üyelerine bilgi vererek, “Tesisleşmeye gideceğiz. 1 yıl içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

"Yolsuzluk dediniz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, meclis üyeleri tarafından tekrar gündeme gelen renkli asfalt konusuna da açıklık getirdi. Başkan Söğüt, “3. şahıslara veya 3. tüzel kişilere kesilen bir fatura yok. Birilerine bir kazanç sağlanmıyor. Belediyeye ait KÖRPAŞ, belediyeye fatura kesiyor. Bunun karşılığında da asfalt plent makinesinin modifikasyonu ve renkli asfaltla ilgili bir takım kimyasal maddeler alınıyor. Başarılı olamıyorlar, istenilen sonucu vermiyor. Sonrasında da kesilen fatura karşılığında normal asfalt seriliyor. KÖRPAŞ burada Körfez Belediyesi'ne fatura kesiyor ödeme de KÖRPAŞ'a yapılıyor. KÖRPAŞ bu parayı ne yapıyor? Çalışan maaşlarını ödüyor Burada "yolsuzluk" dediniz; Yolsuzluk dediğiniz şey için 3. şahıslara bir menfaat sağlanması, para aktarılması gerekir ama böyle bir şey söz konusu değil. Olay tamamen arkadaşların o dönem asfalt faturasını keserken renkli ifadesini yanlış kullanması" ifadelerini kullandı.