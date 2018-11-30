Körfez Belediyesi çevre çalışmalarında hız kesmiyor

İlçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarına devam edilirken, bazı köy yolları da imara açılıyor.

Körfez Belediyesi ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Metruk halde bulunan ve vatandaşlar can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıların tespitini yaparak, gelen talepler doğrultusunda yıkımlarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemleri sırasında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların can güvenliğini sağlıyor. Madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaların belediye ekipleri tarafından tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığını ifade eden yetkililer, gelen talepler doğrultusunda yıkım işlemlerinin devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Körfez Belediyesi, cadde ve sokaklardaki altyapı çalışmalarının yanı sıra imar uygulamalarında da hız kesmiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Osmanlı Köyü'nde imar yolu açmak için çalışma başlatıldı.

Hereke Yeditepesokak'ta vatandaşların taleplerini dinleyen Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler doğrultusunda geçiş köprüsü için de montaj çalışmalarına başladı. Geçişi tehlikeli görünen köprünün yenilendiğini belirten ekipler, “Çelik konstrüksiyon olarak köprünün imalat çalışmalarını tamamladık. Montajı için de gerekli çalışmalar başlatıldı. Kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına açık hale gelecek” dedi. Ekiplerin yanına gelen vatandaşlar da çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.