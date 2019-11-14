Körfez Belediyesi çevre temizliğine devam ediyor

Körfez'in cadde, sokak ve kaldırımlarında gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle araları, boş arazilerde de gün boyu devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir genelinde yapılan geniş kapsamlı temizlik çalışmaları ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda yürütülüyor. Temizlik ekipleri tarafından şehrin tamamında bulunan orta refüj, döner kavşak ve yeşil alanlar yabani otlardan temizleniyor. Ayrıca ana arterlerdeki yolların yanı sıra, çöp konteynırlarının dezenfekte çalışması yapılıyor.

Körfez Belediyesi, Sıfır Atık projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Körfez'de birçok noktaya cam, kâğıt, plastik ve pil bölümlerinden oluşan geri dönüşüm kutuları kazandırmıştı. Ekipler son olarak, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde bulunan ve belirledikleri noktalara mobil atık kutularını koymaya başlayarak, projeye desteği arttırdı.

Vatandaşlar kullanmadıkları elektronik atıklar, florasan lambalar ve pillerin yanı sıra, kitap, oyuncak gibi atıklarını da geri dönüşüm kutularına bırakabilecekler.