Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyüledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün oluru ile kurulan ve 7 haftalık kısa bir sürede çalışma yapan gençlik korosunda 6 farklı okuldan 30 öğrenci yer aldı. Şefler Hülya Eker, Selçuk Eker ve Murat Kiremitçi tarafından hazırlanan gençler, hem koro olarak hem de solo performansları ile izleyenlerden tam not aldı.

Solo performanslar büyüledi

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri izleyenler arasında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ve çok sayıda davetli yer aldı. Pop ve Türk Halk müziği eserlerinin seslendirdiği gecede öğrenciler hem koro olarak hem de solo olarak performans sergiledi.

Yurt, “Bizleri gururlandırıyor”

Adeta büyüklerine taş çıkartan gençlerin performansı konser sonrasında salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Şefler Hülya Eker, Selçuk Eker ve Murat Kiremitçi'ye konser sonrasında plaket takdim eden Başkan Yardımcısı Osman Yurt, “Gençlerimizin müzikle, sanatla uğraşıyor olması ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri bizleri gerçekten gururlandırıyor” dedi.