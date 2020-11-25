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Körfez Belediyesi kadına şiddete hayır dedi

Körfez Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında belediye girişine bilgilendirme stantı kurdu.


Körfez Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında belediye hizmet binası girişine stant kurdu. Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt, kurulan standı ziyaret ederek, belediye personeliyle birlikte ‘kadına şiddete hayır' mesajı verdi. Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu belirten Başkan Vekili Çırpan, “Biz ülkemizde şiddet sorunuyla büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kadına yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bizim kültürümüzde, kadın baş tacıdır ve toplumumuzun da mimarıdır. Biz onların her zaman yanındayız” dedi.

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