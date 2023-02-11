Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş'ta 8 ekip ile 103 mahallede çalışma yürütüyor

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Körfez Belediyesi, oluşturulan 8 ekip ile muhtarlar eşliğinde 103 mahallede çadırlarda kalan depremzedelere gıda yardımı ulaştırıyor.

Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şener Söğüt'ün de İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde görevlendirildiği Kahramanmaraş'a 100 personel ve onlarca araç da gönderildi. Bir taraftan Körfez'de toplanan yardımlar bölgeye doğru hareket ederken, ulaşan yardımlar da hızlı bir şekilde depremzedelere dağıtılıyor. Körfez Belediyesi'nin 100 personelinin görev aldığı bölgede oluşturulan 8 ekip, bölge muhtarları eşliğinde 103 mahallede çadırlarda kalan depremzedelere gıda yardımı ulaştırıyor. Kahramanmaraş'a son olarak su tankeri de gönderildi.