Körfez Belediyesi, kültür gezilerine Edirne ile başladı

Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verdiği kültür gezilerine tekrar başladı. Şehitler diyarı Çanakkale başta olmak üzere Bursa, Edirne ve İstanbul'a düzenlenen kültür turlarında Körfezli vatandaşlar tarih, kültür ve manevi duyguları yaşıyor. Körfezliler, yaz ayları boyunca sürecek gezilerde Çanakkale, Bursa, Edirne ve İstanbul'a bir yolculuğa çıkacak. Vatandaşlar kültür gezilerine ilk olarak Gönüllerin Şehri Edirne ile başladı.

Rehberlik hizmetini de içinde barındıran geziyle vatandaşlar, Edirne'nin tarihini ve maneviyatını yaşadı. Körfezli vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmet için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve Körfez Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.