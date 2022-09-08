Körfez Belediyesi okulların eksikliklerini gideriyor

Körfez Belediyesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda elektrik tesisatından sıhhi tesisat işlerine, marangoz işlerinden demir çalışmalarına ve boya işlemlerine kadar eksiklikleri tespit edip, talep sırasına göre gerçekleştiriyor. Fen işleri müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde Kuzey Mahallesinde bulunan Anadolu İlkokulu'nun yan duvarına kapı yapılması için çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından çocukların güvenli bir şekilde okula giriş çıkışlarının sağlanması adına yürütülen çalışmada demir kapı da monte edildi. Ekipler ayrıca eğitim kurumlarındaki boya işlemlerini de sürdürüyor. Son olarak Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Uluğbey Ortaokulu'nda kötü durumda olan sınıflar ekipler tarafından boyanma işlemine başlandı. Yetkililer, çalışmaların yaz boyunca devam ettiğini, talep sıralamasına göre çalışmaların yapıldığını söyledi.