Körfez Belediyesi personeli aşılandı

Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mesai saatleri içerisinde aşı hakkı bulunan personele aşılarını uyguladı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oğuz Kösa da Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin ile birlikte görevli personeli ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de aşıda önemli bir adıma geçildiğini belirterek, “Hedefimiz çalışanlarımızın hepsini aşılanmasını sağlamak. Biz belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Kösa da çalışan sayısı yüksek olan kurum ve kuruluşlara mobil aşı hizmeti sunduklarını belirtti.