Körfez Belediyesi personeli iftarda buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye personeliyle iftarda bir araya geldi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Sait Acar, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Başkan Söğüt, tek tek masaları gezerek personel ile sohbet etti, Ramazanlarını kutladı. Ezanın okunup oruçların açılması sonrasında konuşma yapan Başkan Söğüt, “Ramazan ayımız mübarek olsun, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Mazbatamızı almamızın ve göreve başlamamızın üzerinden 3 yıl geçti. 3 yılda çok güzel işler başardık, bunda en büyük pay da sizlerin. Özellikle pandemi sürecinde özveriyle çalışmalarınızı yürüttünüz. Başarıdaki en büyük etken birlik ve beraberliğimiz. Bir şehir ne kadar yaşanabiliyorsa, insan da o drece mutlu olur. Belediyeciliğin asıl gayesi halkın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu memnuniyette hepinizin emeği var. Bu vesileyle ben hepinize teşekkür ediyorum” dedi.