Körfez Belediyesi personeline afet eğitimi

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlülüğü tarafından Körfez Belediyesi personeline 'Temel Afet Bilinci' eğitimi verildi.

Körfez Belediyesi, kurum içi eğitimlerine belirlenen periyotlar dahilinde aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlülüğü (AFAD) tarafından Körfez Belediyesi personelin arama kurtarma, temel afet bilinci ve yangın konusunda eğitim verildi. Üç gün süren eğitim, belediye toplantı ve meclis salonunda gerçekleştirildi. Deprem risklerinin, insanların alabileceği önlemlerle azaltılabileceğine değinen İl Kocaeli İl AFAD eğitmenlerinden arama kurtarma teknisyeni İsmail Aktaş, gerçekleşebilecek herhangi bir afet öncesinde alınabilecek tedbirleri anlattı.

Eğitimde konuşan Aktaş, "Yaşanacak herhangi bir afet öncesinde toplanma alanları mutlaka belirlenmeli. Afetler hayatımızın bir parçası olduğundan, her yerde ve her durumda yaşanabilecek olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız. Marmara, deprem riskinin çok fazla olduğu bir bölge. Bu noktada bilinçlenmeli ve buna göre hareket etmeliyiz” dedi.