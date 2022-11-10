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Körfez Belediyesi personeline eğitim

Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele “Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu eğitim verildi.


Körfez Belediyesi, vatandaşlara daha iyi şekilde hizmet vermek adına personele yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele “Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu eğitim verildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime ilgili personeller ve müdürler katılırken, Mülkiye Başmüfettişi Dr. İbrahim Kapaklıkaya 1 saat boyunca “Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” konusunda eğitim verdi. Eğitim, soru-cevap şeklinde devam etti.

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