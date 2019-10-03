İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.


Körfez Belediyesi tarafından hizmet için eğitim programı kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde iş yeri hekimleri de işçi sağlığı konusunda bilgiler aktardı. Eğitimde iş güvenliği, iş kazaları, çalışma konuşları, iş yerinde olabilecek tehlikeler ve meslek hastalıkları gibi temel iş güvenliği konuları anlatıldı.


İş kazalarının çevresel ve kişiye bağlı faktörler ile eğitim yetersizliğinden kaynaklı yaşandığını sözlerine ekleyen uzmanlar, iş kazalarının yüzde 98'inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine dikkat çekti. Eğitimin sonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, belediye yetkilileri ve çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.