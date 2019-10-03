Körfez Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi

Körfez Belediyesi tarafından hizmet için eğitim programı kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde iş yeri hekimleri de işçi sağlığı konusunda bilgiler aktardı. Eğitimde iş güvenliği, iş kazaları, çalışma konuşları, iş yerinde olabilecek tehlikeler ve meslek hastalıkları gibi temel iş güvenliği konuları anlatıldı.

İş kazalarının çevresel ve kişiye bağlı faktörler ile eğitim yetersizliğinden kaynaklı yaşandığını sözlerine ekleyen uzmanlar, iş kazalarının yüzde 98'inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine dikkat çekti. Eğitimin sonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, belediye yetkilileri ve çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladı.