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Körfez Belediyesi personeline sağlık taraması

Körfez Belediyesi tarafından personeline yönelik sağlık taramasını sürdürüyor.


Körfez Belediyesi personeline yönelik sağlık taramaları yapılıyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi koordinatörlüğünde Teknik Hizmetler Alanı'nda bulunan personelin sağlık taramaları yaptırıldı. Personele, mobil sağlık tarama aracında solunum fonksiyon testi, işitme, göz, akciğer grafiği ve kan testleri yapıldı. Yetkililer, yapılan sağlık taramasının ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin de saptanmasının amaçlandı. Tüm personelin sağlık taramasına tabi tutulduğunu belirten yetkililer, belirli periyot çerçevesinde taramaların devam edeceğini belirtti.

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