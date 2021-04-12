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Körfez Belediyesi personeline 'stres ve öfke' eğitimi verildi

Körfez Belediyesi personeline, 2021 yılı eğitim programları kapsamında ’stres yönetimi ve öfke kontrolü’ eğitimi verildi.

Körfez Belediyesi personeline, 2021 yılı eğitim programları kapsamında 'stres yönetimi ve öfke kontrolü' eğitimi verildi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılı eğitim programları kapsamında stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi verildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Psikolog Ayşe Sabahat Yazıcı tarafından verilen eğitim, 2 grup halinde sabah ve öğleden sonra olarak gerçekleştirildi.


Saat 09.30'da başlayan ve 3 saat süren eğitim, öğleden sonra da 13.30-16.30 saatleri arasında devam etti. Eğitmen Psikolog Ayşe Sabahat Yazıcı, eğitimde stres ve öfke kontrolünün önemine değindi, dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaptı. Eğitimin ikinci bölümü ise soru cevap şeklinde devam etti.

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