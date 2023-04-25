Körfez Belediyesi peş peşe açılışlara hazırlanıyor

Körfez Belediyesi, yapımını tamamladığı ve hizmete hazır hale getirdiği Esentepe Kuzey Spor Tesisi, Genç Nazende ve Körfez Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Körfez Belediyesi tarafından, Esentepe Mahallesine yapılan Esentepe Kuzey Spor Tesisinde çalışmalar tamamlandı. Esentepe Kuzey Spor Tesisi, 28 Nisan Cuma tarihinde düzenlenecek törenle açılacak. Açılış sonrasında ise tesis, Körfezli gençlere ev sahipliği yapacak. İlçede Körfezli gençlere yönelik projeler kazandıran Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden projelendirerek revize edilen Şehit Nazım Ateş Parkı'nda Genç Nazende'yi hizmete açıyor. Vatandaşların keyifli vakit geçireceği, kitap okuyabileceği Genç Nazende ise 29 Nisan Cumartesi günü açılacak. Açılışta, Karizma Show grubu gösteri gerçekleştirecek.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile ilçeye kazandırılan Körfez Halk Kütüphanesi'nde de çalışmalar tamamlandı. Tütünçiftlik merkezde bulunan Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi'nin en üst katında hayata geçirilen kütüphane, 3 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen törenle açılacak.