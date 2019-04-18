Körfez Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı daha belirlendi

Körfez Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olan Osman Yurt ve Levent Yılmaz'ın başkan yardımcılığına atamaları gerçekleştirildi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Faruk Denli ve İbrahim Çırpan'ın ardından birlikte görev yapacağı iki başkan yardımcısını daha belirledi. Mevcut başkan yardımcısı olan Levent Yılmaz ile birlikte Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Osman Yurt'un atamaları gerçekleştirildi.