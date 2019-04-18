İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Körfez Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı daha belirlendi

Körfez Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olan Osman Yurt ve Levent Yılmaz’ın başkan yardımcılığına atamaları gerçekleştirildiKörfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Faruk Denli ve İbrahim Çırpan’ın ardından birlikte görev yapacağı iki başkan yardımcısını daha belirledi.

Körfez Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olan Osman Yurt ve Levent Yılmaz'ın başkan yardımcılığına atamaları gerçekleştirildi


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Faruk Denli ve İbrahim Çırpan'ın ardından birlikte görev yapacağı iki başkan yardımcısını daha belirledi. Mevcut başkan yardımcısı olan Levent Yılmaz ile birlikte Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Osman Yurt'un atamaları gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.