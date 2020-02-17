İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez Belediyesi'nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi’nde personele yönelik ‘İç Kontrol ve Risk Yönetimi’ ile ‘Sıfır Atık’ konusunda eğitimler verildi.

Körfez Belediyesi'nde personele yönelik ‘İç Kontrol ve Risk Yönetimi' ile ‘Sıfır Atık' konusunda eğitimler verildi.


Körfez Belediyesi'nde hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de personele yönelik eğitim düzenledi. Meclis salonunda düzenlenen eğitimde, personele 'İç Kontrol ve Risk Yönetimi' konusunda bilgiler aktarıldı. Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım tarafından da ‘Sıfır Atık' konulu eğitim verildi. Yıldırım, “Sıfır Atık Projesini farklı ve özel kılan, tüketimde ilk olarak israfın önlenmesi olup bu elektrik, su ve diğer kaynakların da kullanımında bilincin arttırılması noktasında öne çıkmasıdır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.