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Körfez Belediyesi'nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi personellerine, ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Projesi’ kapsamında eğitim verildi.

Körfez Belediyesi personellerine, ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Projesi' kapsamında eğitim verildi.


Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde Bilişim Uzmanı Fatih Gül, birim müdürleri ve belediye personeline ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Projesi' kapsamında eğitim verdi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.


Körfez Belediyesi'nde uygulanacak olan projeyle birlikte, tüm müdürlüklerin veri envanterleri çıkartılarak, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kaydı yapılacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yönelik tüm idari, hukuki ve teknik tedbirlerin alınması da sağlanacak.


"Kurumumuz için önemli bir proje"


Kurum içinde yapılan eğitimlere önem verdiğini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Vatandaşlarımıza hizmet veren değerli çalışma arkadaşlarımızın, her alanda eğitimli, donanımlı olmalarını istiyor ve bu doğrultuda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Projesi de, kurumumuz için önemli bir proje. Eksiksiz katılım sağlayan birim müdürlerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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