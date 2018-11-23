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Körfez Belediyesi'nde "Kadına Şiddete Hayır" denildi

Körfez Belediyesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında stant kuruldu ve ‘kadına şiddete hayır’ denildi.

Körfez Belediyesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında stant kuruldu ve ‘kadına şiddete hayır' denildi.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında belediye binası içerisinde stant kuruldu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran standı ziyaret etti, kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu belirten Başkan Baran, "Toplumumuzun mimarı kadınlarımızdır. Biz onların her zaman yanındayız. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına şiddete sıfır tolerans diyoruz. Biz ülkemizde bu sorunla büyük bir kararlıkla mücadele ediyoruz. Kadına şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bizim kültürümüzde kadına ayrı bir değer verilir, baş tacıdır. Yeni nesil de bu bilince sahip olacaktır” dedi.


Başkan İsmail Baran ve belediye çalışanları ‘Kadına Şiddete Hayır' kokartlarını takarak, farkındalık oluşturdu.

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