Körfez Belediyesi'nde mezarlıklarda düzenleme

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mezarlıklar Şefliği'nde yeni düzenlemeler gerçekleştiriliyor. İlimtepe'de ve Yukarı Hereke'de yeni mezar yerleri ile Körfez'de mezarlık ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Körfez Belediyesi, Mezarlıklar Şefliği için hazırlanacağı çalışma yönetmeliğiyle, çalışma usulleri ve mezarlıklarda 3. şahıslar tarafından yapılacak çalışmaları da belirleyecek. Hazırlanacak yeni çalışma yönetmeliği daha sonra belediye meclisine sunulacak. Yeni yönetmelik ile mezarlık dahilinde mezar sahipleri tarafından yapılacak ve yaptırılacak lahit, duvar, parmaklık, taş, demir veya sair malzemeden yapılacak olan tezyinat ve tesisat ile her türlü inşaat, belediyenin müsaadesi ve kontrolü altında gerçekleştirilecek.

İzin almadan çalışma yapanlar hakkında gerekli yasal işlem uygulanacak. Mezar ustaları, mezarların alt/üst yapımına başlamadan önce izin belgesi almaları zorunlu hale getirilecek. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yeni düzenleme ile ilgili olarak mermerci esnafı ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve kendileriyle fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.