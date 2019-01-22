Körfez Belediyesi'nden asfalt seferberliği

Körfez Belediyesi, İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamladığı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İSU'nun alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Seyda Caddesi, İsmet İnce ve Ali Yücel sokakta sıcak asfalt serim çalışmalarını gerçekleştirdi. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması amacı ile bölgede çalışma başlatan Körfez Belediyesi personelince, sıcak asfalt serim işlemi kısa bir süre içinde tamamlandı.