Körfez Belediyesi'nden bir kültür yayını daha

Körfez Belediyesi'nin kültür yayınları çerçevesinde, Türkiye'nin Tarih Kültür Turizm ve Tabiat Varlıkları Gezi ve Seyahat Rehberi'nin ikinci cildi yayımlandı.

Körfez Belediyesi sanat tarihçisi Selami Taştan'ın kaleme aldığı ve geçtiğimiz yıl ilk cildi yayımlanan Türkiye'nin Tarih Kültür Turizm ve Tabiat Varlıkları Gezi ve Seyahat Rehberi'nin ikinci cildi de basıldı. İlk kitapta 3 bölge 37 il ve 488 ilçenin tarihi, turistik ve tabiat varlıkları yer alıyor. Kitabın ikinci cildi de 4 bölgeyi kapsıyor.

Sanat tarihçisi Selami Taştan, kitabın ilk baskısını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e takdim etti. Ziyarette kitapla ilgili bilgileri de aktaran Taştan'a teşekkür eden Başkan Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak belediye bünyemizdeki kültür yayınlarını çoğaltıyoruz. Bu çerçevede kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.