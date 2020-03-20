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Körfez Belediyesi'nden çalışanlar için ortam ölçümü

Körfez Belediyesi tarafından Teknik Hizmetler Şantiyesi’nde çalışanların günlük hayatlarının büyük bir zamanını geçirdiği alanlarda aydınlatma, ‘ortam ölçümü’ yapıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Teknik Hizmetler Şantiyesi'nde çalışanların günlük hayatlarının büyük bir zamanını geçirdiği alanlarda aydınlatma, ‘ortam ölçümü' yapıldı.


Körfez Belediyesi tarafından Teknik Hizmetler Şantiyesi'nde aydınlatma, ses ve diğer rahatsız edici etkenler yönünden ayrı ayrı ‘ortam ölçümü' gerçekleştirildi. Ofis, atölye, şantiye ve iş makinesigibi araçlar olmak üzere tüm çalışma sahalarında gerçekleştirilen ölçümlemelerde, çalışma ortamları gürültü, aydınlatma, fiziki yetersizlik gibi diğer etkenler yönünden ayrı ayrı ölçümlere tabi tutuldu. Bilgi İşlem Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma ortamlarındaki olumsuzlukların giderilerek, personele daha rahat bir çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna, “Tüm çalışma sahalarımızda ortam ölçümlerimizi gerçekleştirip, çalışanlara uygun hale getireceğiz" dedi.

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