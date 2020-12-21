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Körfez Belediyesi'nden cenaze yemeği ihalesi

Körfez Belediyesi tarafından cenaze evlerine yemek hizmeti için düzenlenen ihalede 4 firma teklif verdi.


Körfez Belediyesi'nin cenaze evlerine yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılı içinde ailelere cenaze evlerine yemek ulaştırmak amacı ile ihale düzenlendi. Körfez Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ve sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanan ihaleye 4 firma katıldı. Ersin Çöpoğlu Başkanlığı'ndaki komisyonda teklifler tek tek okunurken, ihalenin yaklaşık maliyeti 590 bin 400 lira olarak açıklandı. İhalede verilen en düşük teklif 344 bin 160 TL, en yüksek telif ise 576 bin TL oldu.


İhale sonucunun evrakların incelenmesi sonrasında EKAP üzerinden açıklanacağı belirtildi.

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