İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez Belediyesi'nden çöp konteynerlerine bakım

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki hasar gören çöp konteynerleri onarılıyor.


Rutin temizlik faaliyetlerini sürdüren Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan ve hasar gören çöp konteynerlerini onarma çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı onarım ekibi tarafından tespit edilen yıpranmış, eskimiş, arızalı çöp konteynırları arızaları giderildikten sonra dezenfekte edilerek Körfezlilerin hizmetine sunuluyor. Cadde, sokak temizliğinin yanı sıra, bakım ve onarım işlerini de yaptıklarını belirten yetkililer, “Sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Körfez için ekiplerimizin rutin çalışmaları devam ederken, kötü koku ve görüntüleri önlemek, hijyenik şartları muhafaza edebilmek amacıyla konteynırlarımızı da tek tek elden geçiriyoruz. Tamir ve dezenfeksiyonlarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.