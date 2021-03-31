Körfez Belediyesi'nden EBA destek sınıfı

Körfez Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla Fatih Mahallesi'nde oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Merkezi yoğun ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vermek amacıyla ilçe genelinde oluşturduğu EBA destek sınıflarına bir yenisini daha ekledi. Fatih Mahallesi'nde muhtarlık ve sağlık ocağının yer aldığı binanın üst kadında oluşturulan EBA Destek Sınıfı, öğrencilerden de yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, tam donanımlı tabletlerin bulunduğu EBA Destek Noktalarında eğitimlerini, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor

32 öğrenci kapasiteli olan EBA Destek Sınıfı'nda, 5 adet derslik yer alıyor. Masalara koyulan tabletler sayesinde öğrenciler; görevliler nezaretinde derslerinden geri kalmayarak eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. Ders saatlerine göre gruplar halinde eğitim alan öğrencilerin sağlığı ön planda tutularak, tablet ve masalar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.