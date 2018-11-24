Körfez Belediyesi'nden eğitime 40 milyon lira yatırım yapıldı

Başkan Baran, eğitime 4,5 yıllık süreçte 40 milyon liralık katkı sunduklarını belirti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Başkan İsmail Baran'a çiçek takdim etti. Okutan, “Başkanımız gerçekten eğitim kurumlarımızın iyileştirilmesi olsun, eğitici ve öğretici programlarımızın düzenlenmesi olsun bizlerin her zaman yanında yer aldı. Kendisi desteğini bizden esirgemedi. Bir çok projeyi birlikte Körfez'de hayata geçirdik. Kendisine bu desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da eğitimin önemini iyi bildiklerini belirterek, “Mevcut okullarımızın daha güzel hale gelmesi adına bize gelen her türlü talebe cevap verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Baran, “4,5 yıllık süreçte okullarımızın bakım ve onarımı olsun, boyaları olsun yaklaşık 40 milyon liralık bir katkı sunduk. Ve gerçekten beni en fazla mutlu eden yatırım, geleceğimiz olan gençlerimize yönelik yaptığımız yatırımlardır. 2023, 2053 hedeflerini onlarla gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.