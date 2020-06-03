İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez Belediyesi'nden mezarlıklarda kapsamlı çalışma

Körfez Belediyesi mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve temizliği için başlatılan çalışmalarına devam ediyor.


Körfez Belediyesi tarafından mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve temizliği için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Mezarlıklarda rutin olarak sürdürülen ot biçme çalışmaları devam ederken, İlimtepe'de bulunan Asri Mezarlık'ta da peyzaj ve düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de İlimtepe'de hem mezarlık alanı içinde yapılan düzenlemeleri gezerek sona gelinen hizmet binası çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi.


Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şener Söğüt, “İlimtepe Mezarlığımız içerisinde düzenleme çalışması başlattık. Ayrıca ilçemiz genelindeki tüm mezarlıklarımızda rutin olarak ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İlimtepe Mezarlığı içerisinde yollar düzenlendi, peyzaj çalışmaları devam ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.