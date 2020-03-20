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Körfez Belediyesi'nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bulunan muhtarlık binalarına vatandaşların da kullanabilecekleri şekilde el dezenfektanları yerleştirdi.


Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadelede vatandaşların kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, onların da kullanımı kamu binalarına el dezenfektanları koyuyor. Kamu alanları dışında son olarak Körfez Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlıklarına dezenfektan koyuldu, vatandaşlarında bilgilenmesi için gerekli uyarı afişleri girişlere asıldı. Muhtarlıklar Müdürü Özcan Efe el dezenfektanlarını teslim ederken, muhtarlar da onun aracılığı ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti.

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