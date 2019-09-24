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Körfez Belediyesi'nden yol bakım çalışmaları

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen noktalarda bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca olduğu gibi son baharda da yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekipler son olarak Yeniyalı Mahallesi'nde; Gündoğdu, Mercan, Erikli ve Atalay Sokak'ta yol bakım ve onarım çalışması yürüttü. Vatandaşların talepleri ve ekipler tarafından tespit edilen noktalarda yürütülen çalışma sonrası Hamit Kaplan Caddesi'ne geçildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Hamit Kaplan Caddesi'nde de güzergah boyunca eksik görülen noktalarda çalışma yürütüldü. Özellikle Yarımca Sanayi sitesi bölgesine yakın bölgelerdeki bozulan yollar ekipler tarafından önce kazıldı daha sonra da asfaltlanarak daha kullanışlı hale getirildi.

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