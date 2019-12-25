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Körfez caddeleri yenileniyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı ve Reyhan Caddesi’nde üst yapı yenileme çalışması yapıldı.

KOCAELİ (İHA) – Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı ve Reyhan Caddesi'nde üst yapı yenileme çalışması yapıldı.


Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda alt yapı çalışmaları sırasında bozulan Körfez Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nın 300 metrelik kısmı, bin 920 ton PMT ve 920 ton binder serilerek yenilendi. Üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım yenileme imalatı da gerçekleştirildi.


Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin 450 metrelik kısmına ise aşınma asfaltı serildi. Asfalt serim çalışması sonrasında kaldırım imalatı gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile Reyhan Caddesi'nin konforu arttırıldı. Çalışmalar ihtiyaç duyulan noktalarda devam edecek.

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