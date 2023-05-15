Körfez caddelerinde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Eşref Bitlis Caddesi'nde baskı beton yaya kaldırım yapacak, Akşemsettin Caddesini de kadar dekoratif aydınlatmayla donatacak.

Akşemsettin ve Cumhuriyet Bulvarının üstyapısını yapan Büyükşehir Belediyesi, Körfez güney yan yolda bulunan Eşref Bitlis Caddesinde baskı beton kaldırım çalışmasına devam ediyor. Elektrik orta gerilim hattının yer altına alınarak estetik bir görünüm kazandırılan Eşref Bitlis Caddesinden Tuğrul Caddesine kadar baskı beton yaya kaldırım çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Eşref Bitlis Caddesinden Akşemsettin Caddesi'ne kadar olan 2 bin 200 metrelik yolu dekoratif aydınlatma direkleriyle donatarak görsel bir zenginlik oluşturacak. Işıl ışıl olacak Körfez'in caddeleri yaya ve araçlar için konforlu ve güvenli bir hale getiriliyor.