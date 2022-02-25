İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Körfez Cami'de ilk namaz kılındı

Körfez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Körfez Cami’de ilk namaz kılındı.

Körfez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlanan Körfez Cami'de ilk namaz kılındı.


Körfez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Fatih Mahallesinde tamamlanan Körfez Cami'de ilk namaz kılındı. İlk sabah namazına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da katıldı. Namaz sonrasında cemaatle sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Gerçekten güzel bir cami oldu. Hayırseverlerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. belediye olarak ikisi köyümüzde olmak üzere toplam 3 yeni camiyi tamamlayarak ibadete açtık. Körfez Cami'miz içinde çeşitli destekler verdik" dedi.


Başkan Söğüt, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.