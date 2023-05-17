Körfez Devlet Hastanesi 54 yataklı yeni binasına kavuşuyor

Uzun yıllardır Körfez'in beklediği bir yatırım olan Körfez Devlet Hastanesi ek hizmet binası çalışmaları başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşme sağlayan ve sağlık hizmeti yatırımının ilçe için önemli bir hizmet olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün girişimleri sonuç buldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün ve AK Parti Kocaeli milletvekillerinin girişimleri sonucunda Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı yatırım revizyon programına dahil edilen Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, 7 bin 304 metrekare alanda, 54 yatak kapasitesiyle inşa edilecek. Körfez Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü personeli tarafından mimari ve statik projelerinin hazırlandığı ek hizmet binası içerisinde 15 poliklinik, 3 genel, bir lokal ameliyathane, kadın doğum, endoskopi, yoğun bakım üniteleri ve acil bölümleri yer alacak. Sağlık Bakanlığı'nın hastane ek bina projesinin belediyeye bildirilmesinin ardından, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Söğüt mesajında, "Körfez Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası çalışmaları başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sağlık Bakanlığımızın 2023 yatırım programına alınan ve Körfez ilçemiz için çok önemli olan bu sağlık hizmeti sebebiyle şahsım ve hemşehrilerim adına cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.