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Körfez esnafına 2 bin Türk bayrağı dağıtıldı

KOCAELİ (İHA) – Körfez’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Körfez Belediyesi tarafından esnafa, 2 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Körfez Belediyesi tarafından esnafa, 2 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.


Körfez Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilçe genelindeki esnafa, 2 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı. Mimar Sinan Mahallesi ve Ağadere Caddesi'nde gerçekleştirilen bayrak dağıtımında esnaf dağıtılan bayrakları camlarına asınca, sokaklar adeta kırmızı beyaza büründü. Belediye görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrağını alan esnaflar, Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti. Başkan Şener Söğüt ise, “Esnafımızın hafta boyunca dükkânlarında ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmasını arzu ettik. Esnafımız da yoğun bir ilgi gösterdi” dedi.

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