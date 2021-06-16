Körfez Halk Kütüphanesi için imzalar atıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hayata geçirilecek olan Körfez Halk Kütüphanesi için ilk imzalar atıldı. Körfez Belediyesi'nde geçekleştirilen törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz katıldı.

Körfez Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortak projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Körfez Kent Kütüphanesi, Tütünçiftlik merkezde bulunan Sarnıç Han İş Merkezi'nin teras katında hayata geçirilecek. Bin 100 metrekare açık alanı bulunan ve 930 metrekare kapalı alana sahip olacak kütüphane içerisinde dijital kütüphane, çocuk bölümü, video oyun alanı ve kafeterya da yer alacak.

Yapılacak olan kütüphane ile birlikte vatandaşların kitaplara erişiminin kolaylaşacağını ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Sarnıç Han İş Merkezimizin üst katına yapılacak olan projemizle, hem vatandaşlarımızın kitaba olan erişimini daha kolay hale getireceğiz hem de çocuklarımıza, genç kardeşlerimize ders çalışabilecekleri nezih bir mekân sağlamış olacağız” dedi