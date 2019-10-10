Körfez ilçesi sahil parkları tertemiz

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde genel temizlik çalışmalarını yürütüyor. Çok sayıda personel ile birlikte süpürme ve çöp konteyneri yıkama araçları sabah saatleri ile itibari ile sahaya çıkıyor ve genel çalışma yürütüyor. Cadde ve sokaklar ekipler tarafından temizlenirken, boş arsalardaki atıklar da ekipler tarafından toplanıyor. Pazar yerlerinin de tazyikli suyla yıkandığını belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Daha temiz ve nezih bir ilçeden yaşamak ve çevre kirliliğine neden olmamak için vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz” dedi.