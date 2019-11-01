Körfez Kent Konseyi'nden ‘afet eğitimi' seferberliği

Körfez Kent Konseyi, ilçe genelinde afet bilincini arttırmak adına eğitim seferberliği başlattı. İlk eğitim de Körfez Kaymakamlığı personeline yönelik verildi. Eğitime Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hüseyin Eraslan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, MAGDER Başkanı Bahri Soyyiğit ve kaymakamlık personeli katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın eğitimde afet bilincinin önemine değinerek, “Yaşadığımız coğrafya itibariyle gerek depremler, gerek son zamanlarda yaşanan sel olayları nedeniyle afetlere karşı duyarlılığımız daha da fazlalaştı. Afet bilincinin oluşmasıyla halkımız daha çok bilinçlenecek ve bu gibi olaylarda can kaybımız daha da az olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Yöneticisi de olan MAGDER Başkanı Bahri Soyyiğit tarafından eğitim verildi.